Haven moet groener, maar wil de boot niet missen

Hangt een schip in de haven straks aan de laadpaal, net zoals de elektrische auto's? Of wordt waterstof het alternatief voor de vervuilende scheepsdiesel? Welke kant het opgaat is nog volstrekt onduidelijk, maar de havens in Zwolle, Meppel en Kampen willen voorbereid zijn.

De afgelopen dagen was de Port of Zwolle (de gezamenlijke naam van de drie regionale havens) gastheer van een internationale bijeenkomst over verduurzaming binnen havengebieden. En dan gaat het zowel over het vergroenen van de havens en havenfaciliteiten, als het inspelen op de verduurzaming van de scheepvaart. ,,We hebben een samenwerkingsverband met een aantal kleinere havens in België, Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden en Engeland. We proberen projecten te realiseren in elke haven om de CO2-uitstoot te verminderen", zegt directeur Jeroen van den Ende van Port of Zwolle.

Waterstof

Een van de ontwikkelingen is de invoering van schone(re) brandstoffen in de scheepvaart. ,,LNG, oftewel vloeibaar aardgas, is een optie omdat het schoner en goedkoper is dan scheepsdiesel.” Andere opties zijn varen op waterstof of een combinatie van diesel en elektriciteit. ,,Er zijn heel wat technologieën in ontwikkeling", zegt projectleider Wim Stubbe. ,,Als haven moet je wel klaar staan om je klanten optimaal te bedienen.” In Denemarken doet een van de samenwerkingspartners op dit moment bijvoorbeeld ervaring op met een terminal waar schepen LNG kunnen ‘tanken‘. ,,Daarvan leren we wat wel en niet werkt", aldus Van den Ende.

Led-verlichting

Voor de havenbedrijven is het nu nog koffiedik kijken welke kant het opgaat met de scheepsbrandstoffen. Nu al investeren in voorzieningen daarvoor is voor de meeste havens financieel niet haalbaar. ,,Kleine havens hebben niet de budgetten zoals de haven in Rotterdam", zegt Stubbe. ,,We moeten heel goed kijken waar we ons geld aan uitgeven.” Naast wat de klanten doen kijken de gezamenlijke havens ook naar duurzame maatregelen die ze zelf kunnen uitvoeren. Zoals led-verlichting of het zelf opwekken van stroom. In Zweden, weet Stubbe, wordt geëxperimenteerd met het opwekken van energie in de havens door gebruikmaking van golfslag. ,,Op basis daarvan kunnen we kijken of het ook verantwoord is om hier zo’n investering te doen, ook al zijn de klimatologische omstandigheden anders. Zo is ieder voor zich bezig met het uitwerken en testen van technologieën.”

De havens onder de vlag van de Port of Zwolle kijken daarnaast naar differentiëring in het havengeld. Het havengeld verhogen voor vervuilende schepen is geen optie, zegt Van den Ende. ,,Dan gaan de schepen naar de concurrent. Als je dat wilt zou het in Europees verband geregeld moeten worden. Maar wat je wél kunt doen is een lager haventarief hanteren voor duurzame schepen. Daarmee geef je ook een signaal af."

Volledig scherm De haven van Kampen © Port of Zwolle