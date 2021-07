HCO mist budget voor aanschaf nieuwe museumstukken Zwolle: ‘Collectie wordt minder relevant’

Zwolse ‘spooktest­straat’ nu verdwenen van website, ministerie onderzoekt klachten

27 juli De ‘spookteststraat‘ van het bedrijf Lead Healthcare aan het Rodetorenplein in Zwolle is verwijderd van de overheidswebsite testenvoorjereis.nl. Afgelopen week hebben mensen hier afspraken gemaakt, maar op het genoemde adres is helemaal geen teststraat gevestigd. Het ministerie van Infrastructuur stelt een onderzoek in naar het bedrijf.