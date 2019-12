Heb jij wéér tot het allerlaatste moment gewacht om je Sinterklaasgedicht of surprise te maken? Geen stress, wij geven tips!

Het is een gezellig kinderfeest, maar kan toch heel wat stress opleveren als je tot het allerlaatste moment hebt gewacht om je gedicht te schrijven of surprise te maken. Geeft niks, de Stentor helpt je er door heen met deze 8 tips:

1. Allereerst: geef je kind een naam waar iets op rijmt. Xess Xava? Ga daar maar eens een gedicht voor maken..

2. Wacht tot het laatste moment met je gedicht schrijven. Huh? Ja, tijdsdruk hoort er gewoon bij. Het kan zelfs inspiratie opleveren.

3. Gebruik een simpel rijmschema, dus a-a, b-b, c-c, enz.

4. Langer is niet altijd beter, een kort gedicht is prima! Vermindert het stressgehalte en is net zo leuk!

5. Maak een gedicht niet langer dan 28 regels (je moet weten wanneer te stoppen)

6. Kies één gemiddelde regellengte om een goed ritme in het gedicht te brengen

7. Een beetje cliché is niet erg. Bedenk eens wat de persoon waar je het gedicht voor maakt afgelopen jaar heeft meegemaakt. Werk naar het cadeau toe, zonder dat je het noemt. Voorkom de volgende: Deze gitaar geeft de Sint, omdat hij je aardig vindt. Tsjah, waarom nog verder lezen?

8. Gewoon beginnen. En als je het echt niet meer weet, is er altijd nog de rijmmachine.

Dan nu 6 tips voor de surprise:

1. Kijk eerst even naar de persoon die je hebt getrokken, houdt hij of zij bijvoorbeeld van voetbal? Dan is de surprise natuurlijk makkelijk bedacht. Die kun je ook nog eens heel simpel last-minute maken!

2. Wil je de persoon waar je surprise voor bedoeld is pesten en heb je niet zo'n zin om heel erg je best te doen met knutselen? Maak dan een vieze surprise. Stop je cadeau in een waterdicht zakje, pak een emmer en vul die met alle troep die je maar kunt vinden. Gel, stroop, honing, noem maar op. Of maak gewoon een drol van ontbijtkoek en water en leg het cadeau eronder, of erin.

3. Heel simpel: pak een melkpak, gooi dit leeg, knutsel en maak er de stoomboot van. Of een raket. Of een piet. Of een minion. De mogelijkheden zijn eindeloos, de tijd die je er aan kwijt bent heel kort. Win-win.

4. Laat de soldeerbout staan! Maak het jezelf niet te moeilijk. Pak bijvoorbeeld dozen in verschillende maten, pak ze in en stapel ze op elkaar. Et voilà, je hebt een taart.

5. Helemaal geen zin om een surprise te maken? Zet dan een speurtocht uit.