Hebben deze seinende auto’s iets te maken met de moord op Zwollenaar Henk Wolters?

Het is niet bekend of die knallen afkomstig zijn van vuurwerk, of van schoten uit een automatisch vuurwapen. De beelden werden gemaakt langs de IJsselhallen, zo’n twintig minuten voordat Henk Wolters vlakbij zijn woning aan de Buitengasthuisstraat in Zwolle werd doorzeefd met kogels.

Op de video, gemaakt door een buurtbewoner, is te zien hoe de bestuurder van een Volkswagen Golf Variant een paar keer met groot licht seint. Een paar seconden later rijdt een Toyota Aygo langs de Golf. Tot slot van de 25 seconden durende video zijn de knallen te horen. De politie houdt er rekening mee dat de moordenaar van Henk Wolters op dat moment mogelijk zijn wapen al heeft gebruikt, wellicht per ongeluk of bijvoorbeeld om het te testen. De politie wil graag met de bestuurders van beide auto’s spreken.

Verhaal gaat verder onder de video.

Schutter mogelijk gezien

Een paar minuten na de moord stak een groepje jongeren vuurwerk af in het tunneltje onder de A28. Zij zagen een man uit de richting van de Buitengasthuisstraat lopen; mogelijk was dit de schutter. Hij droeg een donkerkleurige, gewatteerde jas tot op heuphoogte.

Op maandag 30 december, een dag voor de moord, reed Henk Wolters in zijn Opel Agila nog door het centrum van Zwolle. Op de Korte Kamperstraat of in die omgeving zou Wolters rond 18.00 uur ruzie hebben gehad met een man met een donkere huidskleur. Waarover de onenigheid ging is niet duidelijk. Het viel mensen in Wolters’ omgeving op dat de ruzie hem nogal leek bezig te houden. De vraag is nog altijd wie de man is met wie Wolters ruzie had.

Sms-bom

In het onderzoek naar de moord op Wolters werd gisteren door de politie al een sms-bom gestuurd naar 9300 mensen die rond de tijd van de moord op Wolters in de buurt waren.

Doorzeefd

Henk Wolters werd op oudejaarsavond vermoord. Bij zijn woning in de Kamperpoort werd hij rond 20.12 uur doorzeefd met kogels. Voorbijgangers zagen hem pas ruim een uur later liggen op de hoek van de Buitengasthuisstraat, niet ver van zijn woning. Het was die avond mistig en door het vuurwerk hadden buurtbewoners de harde knallen niet als schoten herkend.

Uiteindelijk bezweek de Zwollenaar ter plekke aan zijn verwondingen. De dader is tot op de dag van vandaag spoorloos. Eerder vertelde de beste vriend van Wolters dat hij door meer dan 20 kogels om het leven was gekomen.

Criminele handelsplaats

Het politieonderzoek ‘Macan’ draait volgens het Openbaar Ministerie om een vermeende drugs- en wapengroepering met de vermoorde Henk ‘Oortje’ Wolters als kopstuk. De tussenwoning van de Zwollenaar lijkt te hebben gefungeerd als criminele handelsplaats. Opgenomen tapes met klikkende wapengeluiden, observaties en talloze telefoontaps gaven vorige week een ontluisterend inkijkje in de handelswijze van de geliquideerde Zwollenaar en de medeverdachten.