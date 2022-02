Hebbus!-icoon Rolf van der Straten overleden, kringloop in Zwolle gaat verder met één winkel

,,Rolf van der Straten was Hebbus.” Martijn Meijberg, die ook in het bestuur van Hebbus! zit, herhaalt het een paar keer als hij vertelt over de ruim twee weken terug op 55-jarige leeftijd in Leeuwarden overleden Van der Straten. ,,Hij was gek op oude spullen en had veel verstand van kunst en boeken. Hij was welbespraakt en vond het prachtig om met vrijwilligers en bezoekers te praten. Hij was altijd heel erg betrokken bij mensen. De kringloop was zijn levenswerk en hij was altijd in de winkels aan de Meppelerstraatweg en de Marsweg te vinden.”