Hectische treinreis eindigt voor Rob en Anja op station Zwolle, Bandar schiet te hulp: ‘Heel dankbaar’

Twee jongens trappen deur in en redden man uit brandende flat in Zwolle: ‘Had veel slechter kunnen aflopen’

Bij de woningbrand in het appartementencomplex in Zwolle hebben donderdagnacht twee toevallige passanten een man uit zijn brandende flat gered. De jongens deden dit door een deur in te trappen en de bewoner daarna in veiligheid te brengen. De bewoner en jongens zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. ,,Dit kon veel slechter aflopen”, reageren buurtbewoners.

6 mei