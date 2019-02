Hedon komt met grote naam op 2de editie van These Go To Eleven

videoHedon organiseert zaterdag 20 april de tweede versie van indoorfestival These Go To Eleven. Het Zwolse poppodium doet dat samen met Seb Dokman van de Wijhese formatie Paceshifters. Één van de eerste namen die Dokman strikte: Lonely the Brave, een formatie die al speelde op festivals als Lowlands, Pinkpop en Rock Werchter.

Dokman zit glunderend op een kruk met een beker koffie in zijn hand. De zanger/gitarist van rockformatie Paceshifters uit Wijhe is overduidelijk in zijn nopjes met de bands die hij al heeft vastgelegd voor These Go To Eleven: ,,Lonely The Brave uit Engeland, SONS uit België en uit eigen land Tusky, Mark Lada’s Golden Arches en Money & The Man. De laatste band komt uit Zwolle, overigens.’’

Paceshifters

De geboekte namen zijn stuk voor stuk goede- en stevige gitaarbands. Toch is Dokman extra blij met Lonely the Brave. ,,Dat is gewoon een grote naam. Ze speelden al op grote festivals en hun optreden in Hedon, zal het eerste- zijn in Nederland met de nieuwe zanger Jack Bennett. Ik kijk er erg naar uit.’’

Paceshifters zelf doet niet mee aan het festival. ,,Mijn broer Paul wordt binnenkort vader, we zijn bezig met het uitbrengen van een plaat en om nou op een festival te gaan staan dat je zelf organiseert, voelt ook niet goed.’’ De naam These Go To Eleven is overigens een knipoog naar een scene uit de film Spinal Tap waarin een versterker tot elf gaat in plaats van tien.

Jaarlijkse uitbreiding

De eerste editie van het Indoorfestival, een idee van Hedonprogrammeur Erik Delobel, kende vorig jaar stevige gitaarbands waaronder Birth of Joy, Wallace Vanborn, Afterpartees, Canshaker, Projector, Magnetic Spacemen en Kleazer. ,,Het is ook die soort muziek die Erik en ik graag naar Hedon willen halen tijdens dit festival,’’ zegt Dokman, ,,achter de schermen ben ik bezig met meer namen in dit genre voor de tweede editie.’’

De kans is groot dat er meerder edities komen. ,,Er kwam vorig jaar al veel meer publiek op af dan de gehoopte driehonderd mensen. Als ook dit jaar een succes wordt, maken we er een mooi, terugkerend festival van dat we telkens kunnen uitbreiden.’’ Dokman, terwijl hij naar buiten kijkt over de Zwolse Stadsgracht: ,,Misschien met een outdoor-deel voor Theater De Spiegel.’’