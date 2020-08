Hedon laat onder anderen Altin Gün, Pjotr en Spinvis optreden in Gerrits Tuin voor 450 bezoekers per dag

‘Mooie acts’

Delobel is in zijn nopjes. ,,We hebben mooie acts naar Gerrits Tuin kunnen halen. Zo geeft Spinvis een intiem concert met Saartje van Camp en staat dé sensatie van Noorderslag en tevens een voor een Grammy Award genomineerde band Altin Gün er op het podium.”

Toffe dingen

Ook Delobels collega Henk Kanning is blij met de namen en de optredens in Gerrits Tuin. ,,Hedon was al een tijdje op zoek naar een manier om toch optredens te kunnen verzorgen, er is in de stad behoefte aan toffe dingen. Dat is gelukt met behulp van vastgoedontwikkelaar VanWonen die ons de beschikking gaf over hun cultuurtuin aan de Willemsvaart.’’