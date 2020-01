Hedon Zwolle grijpt naast nationale vakprijs voor beste poppodium

Video Weilanden, voetbalvel­den, plantsoe­nen, plantvak­ken: alles wordt beter dankzij worm en ‘wondermid­del’ bokashi

17:00 Betere landbouwgrond, strakkere voetbalvelden, mooiere plantsoenen en een flinke besparing van water. Agrariërs, onderhoudsdiensten en gemeenten in de regio zien dit ideaalbeeld binnen handbereik komen. Dankzij het oprakelen van een oude hergebruikmethode van onder andere bladafval: bokashi. Over hoe krioelende pendelwormen het groen in de regio een boost moeten geven.