Hedon Zwolle in verlegenheid door ‘shockdoc’ over Michael Jackson

video Leaving Neverland heeft het Zwolse poppodium Hedon in verlegenheid gebracht. Terwijl er wereldwijd wordt gewalgd van schokkende details in de nieuwste documentaire over Michael Jackson, organiseert Hedon een ‘ode aan The King of Pop’.

De ‘shockdoc’ Leaving Neverland ging afgelopen weekeinde in première tijdens het Sundance Filmfestival. In de documentaire doen Wade Robson en James Safechuck gedetailleerd uit de doeken hoe Jackson hen als kind jarenlang seksueel zou hebben misbruikt. Robson won op 7-jarige leeftijd een door Jackson georganiseerde danswedstrijd en Safechuck leerde The King of Pop kennen tijdens opnames van een Pepsi-commercial.

Leaving Neverland doet wereldwijd veel stof opwaaien. Familie en verstokte fans van Jackson, zetten de vier uur durende documentaire van regisseur Dan Reed weg als openbare lynchpartij. Poppodium Hedon houdt uitgerekend volgende week vrijdag (8 februari) een ‘ode aan The King of Pop’. Een ode die wordt verzorgd door This Is Jackson, een negenkoppige, internationale live-tributeband met vier topdansers.

Volledig scherm Terwijl er wereldwijd wordt gewalgd van schokkende details in de nieuwste documentaire over Michael Jackson, organiseert Hedon een ‘ode aan The King of Pop’. © Frans Paalman

Hedon

Woordvoerder André van der Meulen namens Hedon: ,,Deze act is maanden geleden al gepland, dus toen konden we de huidige ophef rond Michael Jackson niet voorzien. Wij zijn ook niet de enige die een eerbetoon brengen aan de artiest Michael Jackson, dat gebeurt overal.’’

Toch is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden, geeft hij toe. ,,Ik kan me voorstellen dat wij andere bewoordingen op onze site hadden gekozen dan ‘ode aan’ als we nu de show This is Thriller hadden geboekt. Onder de laatste noemer staat de show ook aangekondigd op onze gevel, niet als ‘ode aan Michael Jackson’.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Volledig scherm De aankondiging op de site van Hedon. © screenshot Hedon-Zwolle.nl

Van der Meulen wil nadrukkelijk gesteld hebben dat de show in Hedon dan ook een hommage is aan het album Thriller dat in 1982 van Jackson een mondiale superster maakte, niet aan de persoon zelf. ,,Het gaat om het repertoire, het is geen verheerlijking van Michael Jackson. Hij is nou eenmaal een popicoon met een muzikale nalatenschap waar je niet omheen kan.’’