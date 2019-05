Heel cultureel Zwolle verbindt zich aan Stadsfestival

Thorbeckegrachtconcert

Het meerdaagse evenement aan het begin van het nieuwe seizoen kende de laatste jaren wat tegenslagen. Tot 2017 werd het festival georganiseerd door Niek van der Sprong. Die stopte ermee uit onvrede, onder meer over teruglopende subsidies en onduidelijkheid over de manier waarop subsidies besteed moesten worden, zei hij. De Zwolse Theaters namen het over, de opzet werd kleiner. Ook verdween de grootste publiekstrekker, het Thorbeckegrachtconcert op de zaterdagavond, omdat het te duur was en vanuit de politiek kwam er gemopper. D66 vond dat het festival ‘dertien in een dozijn‘ was geworden en riep de organisatie op om het concept te heroverwegen.