Heel veel kinderporno op telefoon van Dave S., die ‘vrouw (70) voor dood achterliet in bosjes’ Zwolle

Misbruikverdachte Dave S. (38) wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn mentale gesteldheid. Hij wordt verdacht van het ernstig mishandelen en verkrachten van een 70-jarige vrouw in Zwolle in april. Daarbij probeerde hij haar te doden, zegt justitie. Hij werd weggejaagd, maar nam de onderbroek van het slachtoffer mee.