Heel wat kantoorruimte in Zwolle heeft een te laag energielabel

Met Video Jonnie en Thérèse Boer hebben nu nóg een restaurant in Zwolle met een Michelin­ster (en Librije houdt er drie)

Restaurant De Librije in Zwolle heeft ook dit jaar zijn drie Michelinsterren weten te behouden. Brass Boer, eveneens van Jonnie en Thérèse Boer, sleepte daarnaast zijn eerste Michelinster in de wacht. Dat geldt ook voor De Woage in Gramsbergen en Basiliek in Harderwijk.