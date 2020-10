Heffing voor ZwolleFonds even van de baan voor binnenstadsondernemers: ‘Alle beetjes helpen’

Petra (57) stalkte ziekenhuis en bedreigde huisarts uit Hardenberg: ‘Het was niet expres’

12:37 Oplegging van de tbs-maatregel dreigt voor een 57-jarige vrouw die verdacht wordt van het bedreigen van haar huisarts uit Hardenberg. ,,Dat is een ingrijpende stap en ik vraag me af of dat de juiste weg is’’, zei haar advocaat op de zitting vandaag.