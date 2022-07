Heimweetherapie voor echte ‘Blauwvingers’: neem de klokken van de Peperbus mee op reis

Hoe in het Zwolse Academie­huis een orgel uit Utrecht staat dat illegaal is verwijderd

In Academiehuis Grote Kerk in Zwolle is het een bekend geluid: de galmende klanken van het orgel. Normaal gesproken prijkt het 300 jaar oude orgel van Arp Schnitger en z’n zonen in het kerkgebouw, maar deze wordt nu voor miljoenen gerestaureerd. Daarom leent Zwolle tijdelijk het Flentrop-orgel uit Utrecht. Maar het Utrechtse orgel staat er illegaal. Hoe zit dat?

23 juli