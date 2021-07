‘Helaas, we zitten al vol’. Spontaan dineren in horeca Zwolle deze zomer stuk lastiger door personeelstekort

Na een dagje in de stad slenteren nog even spontaan een diner meepakken op een terras in Zwolle? Het zal deze zomer een stuk vaker voorkomen dat je als gast tegen een ‘helaas, we zitten vol’ aanloopt. Want hoewel bijna alles weer mag, kan de horeca simpelweg niet op volle kracht draaien. Personeel ontbreekt.