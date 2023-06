Heldere dag in Zwolle

Zwollena­ren op wachtlijst ggz alvast geholpen met Wacht­Kracht. ‘Soms is behande­ling niet meer nodig’

Nu de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg lang zijn, blijven hulpvragers in de wachtstand staan. Soms met verergering van de problematiek tot gevolg. In Zwolle willen ze daar een stokje voor steken met het project WachtKracht.