Heldinnen Inge (18) en Roos (25) voorkomen tasjesroof pianomeisje Zwolle

videoOnverschrokken zette Inge Krol (18) uit Kampen maandagochtend in Zwolle de achtervolging in op een tasjesdief. En met succes. De man had net daarvoor de tas van een pianospelend meisje in de stationstunnel weggegrist, maar liet zijn buit achter toen Krol op hem af kwam. Dankbare NS-medewerkers hebben Krol en mederedder Roos Klompmaker uit Emmeloord dinsdag in het zonnetje gezet.

Het is maandag nog vroeg in de ochtend als Krol en Klompmaker zoals elke dag door de stationstunnel lopen. De 25-jarige Emmeloordse doet net haar oordoppen uit om naar het pianospel van een meisje te luisteren, Krol staat op haar beurt bij de lift op iemand te wachten. Beide zien hoe een jongeman de tas naast de pianokruk pakt en ermee wegloopt.

Volledig scherm Inge Krol (links) en Roos Klompmaker voorkwamen maandagochtend een tasjesroof in de reizigerstunnel van stadion Zwolle. NS heeft het heldhaftige duo dinsdag in het zonnetje gezet. © Frans Paalman

,,Ik wist dat het foute boel was en dat die tas niet van hem was’’, blikt Krol terug. ,,Ik heb hem tegengehouden, de tas afgepakt en weer teruggebracht naar de eigenaar. Die jongen schrok heel erg dat iemand het had gezien.’’ Ze vertelt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. ,,Ik besefte later ook dat het anders had kunnen aflopen. Maar uiteindelijk ben ik heel trots op wat ik heb gedaan. Ik heb een meisje kunnen helpen.’’

Klompmaker twijfelde eerst nog of de tas van het pianomeisje was of van de jongen die hem meenam. ,,Tot ik Inge achter hem aan zag gaan. Toen bedacht ik gelijk dat het handig zou zijn om een tweede getuige te hebben. Ik heb nog even gedacht om weg te gaan, omdat het meisje de tas weer had. Maar die jongens moeten gestraft worden. Dan doen ze dit misschien niet nog een keer. Je weet het niet.’’

Met het slachtoffer gaat het goed

Bart van der Snoek is de vader van het slachtoffer van de tasjesroof en meldde het voorval maandag op Twitter. Hij en zijn dochter waren dinsdag niet aanwezig bij de ‘huldiging’ van NS. ,,We hebben het erover gehad en besloten het niet te doen. Mijn dochter is minderjarig en ik wil haar in de luwte houden.’’ Van der Snoek is een beetje geschrokken van hoe snel het bericht over de poging tot beroving zich verspreidde. ,,Ik heb het natuurlijk zelf op Twitter gezet, maar dit had ik niet verwacht.’’ Hij wil de publiciteit dan ook niet verder opzoeken. ,,Ik heb contact gehad met de twee dames die hebben geholpen. En ik ben daar ook erg blij mee, daarom had ik het Twitter-bericht ook verstuurd. Het is heel positief nieuws. De meiden zeiden tegen mij: het is voor ons heel normaal om dit te doen, we hoeven geen extra aandacht. En zo staan wij er ook in.’’

Met zijn dochter gaat het goed, laat Van der Snoek weten. ,,Zeker. Het had veel erger kunnen aflopen, ik ben blij dat het zo positief is afgelopen.’’

Volledig scherm Veiligheid & Service-medewerkers Lindsey van 't Verlaat en Joost Ruygt van NS hebben de heldinnen dinsdag bedankt met een bloemetje en eersteklas NS-dagkaarten. © Frans Paalman

NS-boa's Lindsey van 't Verlaat en Joost Ruygt werden maandag door Krol en Klompmaker ingeseind om de verdachte te overmeesteren en juist zij overhandigden het reddende duo dinsdag een bloemetje en twee eersteklas dagkaarten van NS. Dat deden ze in een bijzondere setting: stationspianist Hans Jansen werd door NS ingeseind en besloot om Krol en Klompmaker een muzikale ode te brengen. ,,Fijn dat NS onze actie zo waardeert. Het is goed dat erbij wordt stilgestaan en misschien zorgt dit ervoor dat mensen dit sneller zullen doen’’, vindt Klompmaker. ,,Dat het niet de normaalste zaak van de wereld is. Ik kwam twee uur te laat op mijn werk. Als dat alles is.’’