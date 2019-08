Hele avond geen treinverkeer tussen Amersfoort en Zwolle na aanrijding met persoon

Poll Pride in Zwolle: van demonstra­tie (1990) naar feestje (2019)

11:30 Bijna dertig jaar na de eerste Roze Zaterdag in Zwolle, is er Zwolle Pride 2019. Een evenement waarin aandacht wordt gevraagd voor de acceptatie en emancipatie van LHBTI’ers. Henk Lobers kan zich de eerste Roze Zaterdag nog goed herinneren. In drie decennia is er veel veranderd, maar strijden voor zichtbaarheid is nog steeds nodig.