Hele avondspits geen treinen tussen Zwolle en het Noorden door wisselstoring

Bigband BodyCheck 'from Zwolle' weer op het podium

12:00 Het muzikale bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als je elkaar dan in korte tijd toevallig een paar keer tegenkomt, is een reünie nooit ver weg. Bigband BodyCheck uit Zwolle klimt deze maand weer op het podium. In eigen stad, vooralsnog eenmalig. De leden van het collectief spelen stuk voor stuk met grote muzikale namen en als bigband ‘from Zwolle’ waren ze zelfs op de Amerikaanse kabelradio te horen.