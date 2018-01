Helene Wüst weg bij IJsselheem

Wat komt er terug voor het Stedelijk Museum in Zwolle?

2 januari De landelijke Vereniging Rembrandt is bezorgd over de toekomst van de collectie van het Stedelijk Museum Zwolle. Er is nog veel te veel onduidelijk over de nieuwe presentatie door de stichting Allemaal Zwolle, meent verenigingsdirecteur Fusien Bijl de Vroe - Verloop.