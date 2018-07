Helivluchten boven Stadshagen: vloek of zegen?

pollEen feestje is prima, maar er zijn wel grenzen. Marc Keizer uit Stadshagen heeft het helemaal gehad met de helikopters die urenlang boven zijn huis vliegen tijdens het jaarlijkse Stadshagenfestival in Zwolle. Daarom heeft hij zijn klachten neergelegd bij de winkeliersvereniging die op 1 september opnieuw rondvluchten wil houden.

Tijdens het festival kunnen bezoekers een helivlucht winnen. 's Middags tussen 13.30 en 17.30 uur gaat de helikopter meerdere keren over de wijk. Maar da's nogal rumoerig en milieuonvriendelijk, vindt Keizer. ,,Het is misschien allemaal goed bedoeld, maar het is niet meer van deze tijd om een wijk zolang te confronteren met geluidsoverlast. Helemaal als je bedenkt hoe groot het protest is vanuit Zwolle tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Ik begrijp niet waarom de winkeliers hiermee doorgaan en waarom de overheid vergunning verleent.''

Volgens Keizer zijn er ook alternatieven. Een luchtballon aan een touw, bijvoorbeeld. Vorig jaar waren de reacties op sociale media niet van de lucht, weet deze wijkbewoner, die merkt dat meer mensen er last van hebben. ,,Ik heb nog overwogen om flyers te maken en de buurt in te gaan. Maar het lijkt me toch duidelijk dat je dit niet moet willen.''

Winkeliersvereniging

Daar denkt Renate van den Bos, van winkeliersvereniging Winkelcentrum Stadshagen, heel anders over. De helikoptervluchten zijn al jaren een publiekstrekker 'voor het grootste wijkfeest van Stadshagen met ook de meeste bezoekers', laat ze weten. Je kan de vlucht winnen tijdens een prijzenshow waaraan veel mensen meedoen. Allemaal mensen die hun eigen huis van bovenaf willen zien, weet Van den Bos. Toen de rondvluchten een jaar werden overgeslagen, was daar juist teleurstelling over, vertelt ze.

Toch heeft ze begrip voor bewoners die het niet prettig vinden en overlast ervaren. ,,Dit is echter in een wijk met 24.000 inwoners een reële mogelijkheid. Vorig jaar hebben we van één bewoner een negatieve reactie ontvangen en dit jaar tot nu toe ook één. Deze reacties zijn voor ons tot nu toe geen aanleiding om het evenement aan te passen.''

Ontheffing

Niet de gemeente, maar de provincie verleent ontheffing voor deze rondvluchten, laat Karin Obdeijn van de gemeente Zwolle weten. ,,De eigenaar van de helikopter moet daarvoor bij de provincie Overijssel een ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik luchtvaartuigen (TUG) aanvragen. Bij de behandeling van die ontheffing zal de provincie ook rekening moeten houden met eventuele overlast.''

Woordvoerder Rob Heethaar van de provincie zegt dat er nog geen aanvraag is ingediend. ,,We verlenen ontheffing voor het landen en opstijgen. In voorgaande jaren gebeurde dat op de Oude Wetering. Bij de aanvraag beoordelen we of de vluchten vanaf die plek hinder opleveren voor kwetsbare locaties in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan een manege.'' Overlast voor bewoners, zoals Marc Keizer, wordt daarin niet meegenomen, zegt Heethaar. ,,Als daar klachten over zijn, dan verwijzen we altijd door naar de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn. Dat is van de rijksoverheid.''