Helm dragen op alle (deel)scooters verplicht: zo hoog is de boete

indebuurtEen ritje op een (deel)scooter van Felyx en Check door Zwolle? Vanaf 1 januari 2023 is het dragen van een helm op alle scooters wettelijk verplicht. Ook op zogenoemde snorfietsen waarop je maximaal 25 kilometer per uur rijdt. Hoe hoog de boete is die je riskeert als je geen helm draagt? Dat lees je hier.

De nieuwe regel voor het dragen van een helm op alle snorfietsen is ingevoerd vanwege de veiligheid. De overheid verwacht dat er minder ongelukken en verkeersdoden zullen zijn.

Helmen voor op de deelscooter

In Zwolle vind je twee aanbieders van deelscooters: 150 stuks van Felyx en 150 stuks van Check. Bij Felyx vind je de helmen in de helmkoffer; een voor jezelf en een voor je bijrijder. “Open de helmkoffer door op de rode knop te drukken. Oh, en zorg ervoor dat je de helmen weer opbergt in de helmkoffer na je ritje. Je hoort ‘klik’ als de helmkoffer goed dicht zit”, communiceert het vervoersbedrijf via de mail naar alle gebruikers.

Bij Check werkt het krijgen van een helm op een soortgelijke manier. “Open de helmkoffer met de rode knop en pak je helm. Geen helmkoffer? Open dan het zadel met de app”, mailt het bedrijf naar gebruikers.

Helm voor je eigen scooter

Rijd je op je eigen scooter, dan heb je een goedgekeurde brom- of motorfietshelm nodig. Die is te herkennen aan een cirkel met hoofdletter E erin, meldt de Rijksoverheid. Achter de E staat een cijfer van een EU-land. In Nederland is dat cijfer 4.

Duur geintje

Ben je onderweg naar een feestje en wil je je perfect gestylede coupe niet in de war brengen met de helm? Dat kan het niet rijden met een helm een duur geintje worden, want de boete die je kunt krijgen is honderd euro. Goed om te weten: met een snorfiets rijd je nog steeds op het fietspad.

Helmplicht op elektrische deelfiets?

In Zwolle vind je ook 150 elektrische deelfietsen van Bird. Om op zo’n tweewieler door Zwolle te rijden, heb je vooralsnog geen helm nodig.