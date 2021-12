Help, de school heeft eerder vakantie: waar moet het kind heen?

Het is de stilte voor de storm. Al wekenlang hangt in de lucht dat de basisscholen moeten sluiten. Een week voor kerst is het zover. De regering neemt geen risico. Want door een week in de eigen gezinsbubbel te blijven is de kans kleiner dat grootouders besmet raken tijdens de kerstdis. ,,Al heb ik serieus mijn twijfels wat deze maatregel gaat oplossen”, zegt Marloes Siemelink, bestuurder van openbaar basisonderwijs De Mare in Salland.