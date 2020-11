Help! De weidevogel verdwijnt. Kamerlid uit Dalfsen komt met reddingsplan: ‘Slechtste jaar ooit’

Ineens schulden door de coronacri­sis? Zwolle stelt jongeren­fonds met duizenden euro's open voor oudere inwoners

3 november Wie in Zwolle door de coronacrisis schulden tot 5.000 euro opbouwt, kan binnenkort aanspraak maken op een gemeentelijk jongerenfonds. Deze pot met geld was in eerste instantie bedoeld voor Zwollenaren tot 27 jaar, maar de gemeente wil de doelgroep uitbreiden. Ook het Rijk doet een duit in het zakje.