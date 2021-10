Hema stopt samenwerking met Wehkamp uit Zwolle

De winkelketen wil zich voortaan richten op zijn eigen webshop en zijn vestigingen in kernmarkten Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. De winkels in Duitsland (18) en Oostenrijk (7) gaan niet dicht. ,,We zien dat de klanten ons daar goed weten te vinden. Daarom stoten we deze twee landen niet af, maar doen we verder onderzoek naar onze groeikansen’’, zegt woordvoerder Frederike van Urk.

Topvrouw Saskia Egas Reparaz laat in een verklaring weten dat de de verkoop van Hema-artikelen via Wehkamp en de Franse supermarkten op zich ‘goed’ ging, maar dat het warenhuis de focus wil leggen op de eigen winkels en online kanalen. ‘Het is een bewuste keuze. We denken dat we hierdoor een leidende positie in de markt van het alledaagse leven kunnen krijgen. Dat is voor Hema, de medewerkers en haar klanten op de lange termijn beter.’

Expansie

Ten tijde van de vorige topman Tjeerd Jegen en toenmalig eigenaar Marcel Boekhoorn, zette Hema nog vol in op internationale expansie. Maar de in juni van dit jaar aangetreden Egas Reparaz denkt daar duidelijk anders over. Ook de huidige eigenaren van Hema, Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom, lieten doorschemeren geen heil te zien in (meer) internationale avonturen. Eind deze maand presenteert Egas Reparaz haar uitgebreide plan de campagne.

Eerder dit jaar besloot de keten al om te vertrekken uit Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft Hema nog ongeveer twintig winkels in het Midden-Oosten (onder meer in Dubai) en Mexico. Die worden gerund door lokale partijen waarmee afspraken zijn gemaakt. Van Urk: ,,Dan heb je het over contracten van tien jaar en langer. Onze partners daar hebben flink geïnvesteerd in de winkels en we respecteren daarom deze contracten.” De winkels kunnen gewoon blijven bestaan. Hema telt nu bijna 800 winkels en 19.000 werknemers.

Beperkte impact

Volgens Wehkamp-woordvoerder Jennita van Herrikhuijzen heeft het beëindigen van de samenwerking met Hema slechts een kleine impact op de webshop. ,,Het was een klein onderdeel van wat we verkopen, maar de samenwerking was wel succesvol.”

Wehkamp ziet geen reden om het assortiment in de webshop aan te passen. ,,We hebben al een heel breed en goed assortiment met ons private label en diverse partnerships, zoals met Miljuschka. We zijn een van de grootste en snelgroeiende webshops die heel veel aanbiedt en hebben dus nog genoeg andere dingen in ons assortiment.”

Bekijk hier al onze video’s over de economie:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.