Hemmy Clevis maakte van iedere historische vondst een boeiend verhaal

Video Politie Zwolle pakt de spuitbus en kalkt de boodschap op het asfalt: 1,5 meter afstand graag!

12:02 Ze doen het op hangplekken, bij skatebanen, in speeltuinen en bij winkelcentra. Zwolse politiemensen zijn dezer dagen met spuitbussen in de weer om markeringen van 1,5 meter op de grond aan te brengen. Is dat nou nodig nu iedereen wel weet dat je afstand moet houden in het openbaar?