Hendrik (46) heeft vijf horecazaken in Zwolle en moest 25 man personeel uitzwaaien: ‘Laat óns nu open’

Auto boort zich in gevel Zwolse woning: bejaard echtpaar gewond

30 januari Een bejaard echtpaar uit Zwolle is begin deze middag gewond geraakt toen een automobilist met in volle vaart tegen hun gevel aan knalde. De bewoonster was op het moment van het ongeluk net haar 86-jarige man van het toilet aan het helpen. Beiden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht.