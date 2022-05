Hendrik (54) krijgt werkstraf vanwege hetze tegen Zwolse wethouder en ambtenaar: ‘Uitermate ernstig’

Of de advocaat van de verdachte dat maar even goed aan hem wil doorgeven, want zelf kon Van E. de gang naar de rechtbank emotioneel niet aan vanwege een depressie. De rechter legde een werkstraf op voor belediging van beide ambtenaren, van tachtig uur, waarvan zestig voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Dat was gelijk aan de eis van de officier van justitie. De rechter: ,,Ik had een hogere straf in gedachten, dit is nog zeer gematigd.’’