Hengelsportvereniging Zwolle wil diepere Dobbevijver om nieuw visdrama te voorkomen

Zuurstofgebrek

Afgelopen zondag plaatste het waterschap een pomp om de vijver te voorzien van water uit de Westerveldse Aa. Dat gebeurde toen vissers opnieuw sterfte constateerden. ,,Het zuurstofgehalte was niet eens het grootste probleem", zegt hengelsportvoorzitter Keen, ,,maar de watertemperatuur die veel te hoog was.” Voor nu is het probleem even verholpen maar volgens Keen is een structurele oplossing nodig. ,,Het is een schaatsvijver maar met de ontwikkelingen in de laatste jaren kunnen we ons nu beter richten op de vraag hoe het voortaan in de warme zomers moet. De enige oplossing is om de vijver dieper te maken. Wij hebben voorgesteld om drie plekken met een doorsnee van vijftien tot twintig meter uit te graven tot minstens 1.80 meter.” Daar kunnen vissen zich dan terugtrekken in het diepere en dus koelere water.

Ingewikkeld

Woordvoerder Warry Meuleman van het Waterschap Drents Overijsselse Delta bevestigt dat er na de massale vissterfte van vorig jaar overleg gestart is. Het waterschap heeft eerder het beheer van de vijver van de gemeente Zwolle overgenomen. ,,Het is een ingewikkelde situatie. De oorspronkelijke functie was schaatsen, maar na verloop van tijd is De Dobbe ook dienst gaan doen als visvijver. Dat blijkt lastig te combineren, zeker met deze temperaturen. Je kunt inderdaad de vijver op verschillende plekken verdiepen maar dat is kost veel geld en het is de vraag of je daarmee voldoende doet voor de vissen. We zijn erover in gesprek. En in de tussentijd is het belangrijk om het toezicht goed te houden. We hebben in elk geval goed overleg met de hengelsportvereniging die de situatie ook in de gaten houdt en meteen aan de bel trekt als er wat is." De gemeente Zwolle zegt over het eventueel verdiepen van de Dobbevijver: ,,We werken nauw samen met het waterschap en ook met de hengelsportvereniging. Uiteraard staan we er als gemeente voor open om deze optie samen met het waterschap en de hengelsportvereniging te onderzoeken.”