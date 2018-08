Henk (71) raakte zwaargewond in PEC-tunnel: 'Ik had helemaal niet te veel gedronken'

Geen stap verder: waterbe­drij­ven opnieuw in actie

12:56 Werknemers van de waterbedrijven gaan in september opnieuw actie voeren voor een betere cao. Vlak voor de zomer was er een grote protestbijeenkomst bij het Vitens-hoofdkantoor in Zwolle. Vakbond CNV sluit nieuwe acties in Zwolle niet uit.