Henk en Mick uit Zwolle in finale The Voice Senior

Mick en Henk zongen het nummer ‘Knock On Wood’ van Eddie Floyd bij The Knockouts van The Voice Senior. De heren staan volgende week in de finale van het programma.

Henk en Mick hebben in de loop der jaren hun muzikale sporen verdiend in respectievelijk de Friendsband en The Sturgeons en zingen nu samen ‘songs from the glorieus fifties and sixties’ en hier en daar een nummertje met een knipoog naar de jaren tachtig.