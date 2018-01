Henk Jan Karsten nieuwe hoofdredacteur RTV Oost

,,Terug naar RTV Oost voelt als thuiskomen, maar ik ben me er zeer van bewust dat de tijd niet heeft stilgestaan. Dat geldt voor mij, maar zeker ook voor de omroep. In krap tien jaar is de journalistiek ingrijpend veranderd als gevolg van de opkomst van smartphone en tablet. Oost heeft daar volop op ingespeeld en is online al niet meer weg te denken als meest geraadpleegde nieuwsvoorziening in Overijssel. In de komende jaren zal de nieuwsorganisatie daar nog meer op worden afgestemd, uiteraard zonder daarbij de radio- en televisieprogrammering uit het oog te verliezen. Dat is een uitdaging waar ik vanuit mijn expertise heel graag aan wil bijdragen”, aldus Karsten in een persbericht.