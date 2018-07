Henk Jan Meijer herbenoemd tot burgemeester van Zwolle

Nog steeds gemopper over vervangend busvervoer rond Zwolle

15:35 Te laat, te vol of helemaal niet. Reizigers klagen nu het treinverkeer rond Zwolle inmiddels ruim een week plat ligt, op Twitter nog steeds over het vervangende busvervoer. 'Twee minibusjes is echt te weinig voor een (halfvolle) spitstrein. Waarom niet meer bussen?' vraagt een reiziger op weg van Deventer naar Zwolle zich maandag wanhopig af.