Henk-Jan uit Zwolle strandt op zonvakantie: 'Vooral kleinzoon baalt'

Een weekje Fuerteventura samen met zijn zus Berthe, dat was het plan van Henk-Jan. En een week lang genieten, dat doen de twee inderdaad op het eiland. Maar zondag, de dag van vertrek, gooien een harde wind en veel regen roet in het eten. Tientallen vluchten worden geannuleerd. Zo’n 1.000 reizigers zijn de dupe, waaronder honderden Nederlanders.

Zelf boeken

Henk-Jan en Berthe komen er pas op het vliegveld achter. ,,We hadden de koffers gepakt en kwamen aan op de luchthaven toen we van een TUI-medewerker hoorden dat er niet gevlogen werd’’, vertelt Henk-Jan. TUI gaat onderdak regelen, maar Henk-Jan mag ook zelf een hotelkamer boeken, op kosten van de reisorganisatie. Dat lukt hem. ,,Maar toen we met de taxi bij dat hotel aankwamen, stonden er wel twintig mensen bij de balie. Er bleek toch niets meer vrij. Gelukkig kon TUI alsnog ergens anders een kamer voor ons regelen.’’

Flesje water

Rond 01.30 uur arriveren broer en zus in hun kamer, om de volgende dag weer richting vliegveld te gaan. Maar wederom volgt er slecht nieuws: het vliegtuig naar Nederland gaat niet. ,,Er werd een vlucht geregeld naar Malaga. Van daaruit zijn we met bussen naar Torremolinos gebracht.’’ De Zwollenaar vindt dat TUI zijn best heeft gedaan. ,,Maar in het vliegtuig kregen we geen eten, alleen een flesje water. Dat was wel even afzien, want we kwamen pas om 03.00 uur in het hotel aan. Toen was daar niets meer te krijgen.’’

Fietsenmaker

Vanochtend krijgt Henk-Jan een sms’je van de reisorganisatie; zijn terugvlucht vertrekt vanmiddag om 15.00 uur. ,,Zo wordt een weekje toch snel twaalf dagen’’, grapt hij. Extra kosten heeft hij niet. ,,Alles wordt vergoed en de hotels zijn all-inclusive.’’ Wel heeft hij in Nederland een paar afspraken moeten afzeggen. ,,Ja, met de fysio. En ik heb mijn schilderles gemist. Oh, en de fietsenmaker belde vanochtend dat mijn fiets klaar is. Maar die moet maar even wachten dan.’’

Volgens Henk-Jan is vooral zijn kleinzoon blij als hij straks weer terug is. ,,Die baalde als een stekker dat opa niet kon oppassen.’’ En hij zelf? ,,Nou, ik krijg veel appjes over de kou in Nederland. Dus zo slecht hadden we het hier niet!''