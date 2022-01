Henk Rabel krijgt groots eerbetoon bij ‘zijn’ Openluchtbad Zwolle: ‘Het was zijn tweede thuis’

Deze Zwollenaar is het brein achter haast elke fietsen­stal­ling bij stations: ‘Deventer functio­neer­de niet’

Ondergronds, in een kluisje, gekwakt tussen andere stalen rossen of in een bovenrek. Bij welk station je de fiets ook parkeert, overal ontwierp Zwollenaar en internationaal expert Folkert Piersma de stalling. Hij zag een mislukking in Deventer, noemt Zutphen een voorbeeld en verhaalt over een gemiste kans in Zwolle. ,,Twintig jaar geleden zag je overal kluwen fietsen in het straatbeeld.”

