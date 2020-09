H&M sluit deuren grote winkel in Zwolle, laatste verkoopdag bekend

video Studenten­in­tro in Zwolle zonder kroeg of camping: ‘Best balen dat ik dat moet missen’

11:15 Geen nachten doorhalen in de kroeg en wakker worden op de enige echte introductiecamping. Geen ontdekkingstocht door Zwolle of maffe opdrachten uitvoeren in de binnenstad. 't Is maar een kale bedoening dit jaar, de introductie voor eerstejaars studenten in Zwolle. Hoe krijg je dan toch een beetje gevoel bij het studentenleven? Drie eerstejaars vertellen.