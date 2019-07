‘Hennephuurder’ wil via rechter sneller terug in sociale huurwoning Zwolle

Politie bekijkt beelden autobrand Zwol­le-Zuid

12:16 Camerabeelden en getuigenverklaringen moeten de politie verder helpen in het onderzoek naar een autobrand in Zwolle-Zuid. Aan het Egelveld werd vorige week een auto in brand gestoken. De politie is camerabeelden aan het bekijken, maar heeft nog geen verdachte op het oog. Een verband met een soortgelijke brandstichting in de wijk wordt nog niet gelegd.