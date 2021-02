Hennie Kenkhuis (68) uit Zwolle overleden, oud-wethouder wiens hart bij Zwolsche Boys lag

Hennie Kenkhuis neemt begin november 2020 de telefoon op en klinkt verrast. Dat ‘zijn’ GroenLinks in Zwolle een nieuwe wethouder moet zoeken vanwege het vertrek van Klaas Sloots, heeft hij nog niet vernomen. Of hij zelf nog een jaartje als tussenpaus zou willen fungeren? ,,Het idee is om alles wat af te bouwen. Of ik erover na zou willen denken? Daar moet ik zelfs nog over nadenken.’’ Het is de laatste keer dat Kenkhuis een verslaggever van de Stentor te woord staat, afgelopen woensdag overlijdt hij.