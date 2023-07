Henny (67) uit Zwolle zit komende tien jaar geramd met grote postcodeprijs: ‘Ik moest wel even janken’

Hout speelt de hoofdrol in experimen­te­le woonwijk naast de IJsselhal­len

Naast de huidige IJsselhallen verrijst in de toekomst een buurt waar mens en natuur harmonieus samen leven onder de naam De Nieuwe Veenmarkt. Zwolle schreef een (ontwerp)prijsvraag uit voor deze locatie, in samenwerking met het College van Rijksadviseurs, dat druk doende is een nieuwe bouwcultuur van de grond te krijgen.