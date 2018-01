Herbouw van brandpand Diezerkade nog ver weg

Carpoolproject in Zwolle voorlopig geflopt

18:44 Het moest de verkeersdrukte en CO2-uitstoot bestrijden, maar in plaats daarvan is het project Carpoollega, dat carpoolen in Zwolle en Twente aantrekkelijker moet maken, vooralsnog redelijk geflopt. De pilot trok slechts ‘rond de tien’ inschrijvingen in anderhalve maand tijd.