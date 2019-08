Herdenking voor 'vergeten bombardement’ in Zwolse wijk Dieze

Vijf mensen kwamen om, en nog eens tientallen raakten gewond. Meer dan twintig huizen werden onbewoonbaar. Een bombardement op 15 december 1944 sloeg niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk een gat in de Zwolse wijk Bollebieste. Talloze families werden geraakt door het drama. Maar tot op de dag van vandaag is er niets in de buurt te vinden dat hieraan herinnert.

Nu het bijna 75 jaar geleden is moet daar verandering in komen, vindt een aantal buurtbewoners. In samenwerking met Historisch Centrum Overijssel zijn ze bezig met het opzetten van een herdenking. ,,Het hoeft echt geen jaarlijks gebeuren te worden, maar het zou wel mooi zijn als we er dit jaar op een passende manier bij stil kunnen staan", zegt buurtbewoner en ChristenUnieraadslid Jacob Raap.

Volledig scherm De ravage na het bombardement. © Archief Historisch Centrum Overijssel Zwolle

Om één minuut over half één gebeurde het op die decemberdag in 1944. Geallieerde vliegtuigen lieten bommen vallen - een stuk of zeventien, achttien - boven het wijkje in Dieze-West. Wat hun eigenlijke doelwit was? Misschien de gasfabriek op het Noordereiland, of een brandstofopslag op de plek waar nu het Campanile-hotel is. Of was het een zoveelste poging om een van de bruggen over de IJssel op te blazen? Het zal altijd een raadsel blijven, maar feit is dat de verwoestende lading in Dieze-West en dan met name op de Bollebieste neerkwam, tot verbijstering van iedereen die toevallig op straat liep. Sommige ooggetuigen - de school was net uit dus kinderen waren onderweg naar huis - wonen nog steeds in de wijk. ,,Er zijn bewoners die er nog steeds niet over kunnen praten omdat het hen zo geraakt heeft", weet Raap.

Quote Er zijn bewoners die er nog steeds niet over kunnen praten omdat het hen zo geraakt heeft Jacob Raap, Organisator herdenking

Zelf woont Raap een kleine dertig jaar in de Noteboomstraat. Het buurtje veranderde ingrijpend door de verwoestingen. ,,Tot op de dag van vandaag kun je het terugzien in het stratenpatroon", zegt hij. Eerder dit jaar kwam Raap in contact met voorzitter Martin Verdoorn van de Woonkoepel en Paul Harmens van Historisch Centrum Overijssel (HCO). De mannen gaven een presentatie op de algemene ledenvergadering van de Woonkoepel en kwamen erachter dat het bombardement nog steeds leeft bij de betrokkenen van toen. Zo ontstond het plan om een herdenking te organiseren op de dag dat het 75 jaar geleden is.

Raap heeft inmiddels een eerste bijeenkomst over de herdenkingsplannen gehouden voor buurtbewoners. ,,Voor jongeren is dit echt een eye-opener. Zij hadden geen idee dat dit zich allemaal afgespeeld heeft. Maar wat me ook opviel is dat er nog zo veel oudere mensen wonen die er wél vanaf weten. Ik sprak met een buurtbewoner die als tienjarig jongetje van school kwam en nog nét het huis kon invluchten. Er is nog heel veel informatie in het collectieve geheugen van de wijk."

Doel is om de nog niet-vertelde verhalen op te tekenen en aan de hand daarvan op 15 december een wandeling door de wijk te organiseren. ,,Met onderweg plaquettes die het verhaal vertellen", zegt Raap. Een plek voor een monumentje heeft hij ook al in gedachten: het Sint Josephplein. ,,Iets simpels. Een boom met een klein aandenken erbij. We zijn ook bezig met plannen om de wijk te vergroenen, dus dit past ook mooi in dat streven."