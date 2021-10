Herfstvakantie zorgt voor topdrukte in huisjesparken: ‘Hard zoeken om nog een plekje te vinden’

Het belooft een drukke periode te worden op de vakantieparken in Oost-Nederland. ,,Als je nu nog niet hebt geboekt, moet je hard zoeken om nog een plekje te vinden”, zegt Roompotwoordvoerder Baptiste van Outryve. ,,Eerst viert West-Duitsland vakantie, dan is Nederland aan de beurt en tenslotte zijn de Belgen vrij. De meeste parken zijn tot half november nagenoeg vol.”

De bezettingsgraad past in een bredere ontwikkeling: vrijwel alle accommodaties in de regio zijn bezet. ,,Vandaag komen er drieduizend gasten aan in Zeewolde en maandag weer”, vertelt Marthijn Tabak van CenterParcs. ,,Oost-Nederland is dit seizoen altijd een onwijs populaire bestemming”, stelt Landal Greenparks-woordvoerder Jeannette ten Kate-Winter. Haar verklaring: ,,De natuur in de omgeving, mooie herfstkleuren...”

Vakantie in eigen land

Ook voor de kerst-, voorjaars- en zelfs zomervakantie moeten parkliefhebbers er snel bij zijn. ,,Het vertrouwen is terug en mensen durven echt weer vooruit te boeken”, zegt Tabak. ,,Er is gewoon minder ruimte voor last-minutes dan in de coronahoogtijdagen.”

De populariteit van een vakantie in eigen land houdt aan, merkt Van Outryve. ,,We zien voor volgend jaar een boel boekingen binnenkomen. Ook in de mei- en zomervakantie zijn veel parken nu al nagenoeg vol.” Volgens Frank Bijl van Europarcs ligt de oorzaak daarvan niet alleen in de coronapandemie. ,,Mensen willen vaker en korter op vakantie. Stadsmensen ontvluchten de drukte en zoeken een plek om even bij te tanken.”

Weifelachtige buitenlanders

Bijna alle recreatieparken zien de buitenlandse gasten terugkeren. Wel blijft het aandeel niet-Nederlandse gasten wat achter bij voorgaande jaren. ,,De lege plekjes van buitenlandse toeristen worden gewoon opgevuld door Nederlanders”, ziet Ten Kate-Winter.

Deze trends liggen in lijn met de ondervindingen van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Naar verwachting verwelkomt ons land dit jaar 5,4 miljoen internationale bezoekers: dat is een kwart minder dan het vorige coronajaar en bijna driekwart minder ten opzichte van 2019. Wel gaan Nederlanders er vaker op uit in eigen land dan voorheen. ,,We zien daarin een stijging van ongeveer 30 procent ten opzichte van 2020”, stelt het NBTC.

Corona-effecten

Het grootste verschil met 2020 is de groepsgrootte. ,,We ontvingen vorig jaar minder gasten, maar er waren evenveel huisjes verhuurd”, vertelt Van Outryve. ,,Door de coronamaatregelen werden 12-persoonswoningen soms bezet door een stel of klein gezin.” Ook Landal en CenterParcs zien een toename in het aantal personen per accommodatie.