Herfte is er klaar voor: morgen duikt eerste trein tussen Zwolle en Dalfsen de tunnel in

Evelien ziet koeien in water bij Zwolse IJssel en slaat alarm. Toch is het minder erg dan het lijkt

21 juli Koeien in de IJssel? Evelien Kanters zag de dieren vandaag in het water staan vanuit de trein, toen ze over de rode spoorbrug bij Zwolle kwam. Ze slaat gelijk alarm. Toch is het minder erg dan het lijkt, zeggen IJsselkenner Wim Eikelboom en Staatsbosbeheer.