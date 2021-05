Herinneringen maken was voor Dries (73) belangrijker dan een dikke auto: ‘Hij heeft nog elf bonusjaren gehad’

KAMPS DOET RECHT Cocaïne in het heuptasje, maar de rechter hoeft zich om deze Zwollenaar geen zorgen te maken

12:00 Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over het bezit van 4 gram cocaïne.