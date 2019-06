Herman Brood heeft eindelijk zijn eigen steeg in Zwolle

Recalcitrant

Naar school

Ras-blauwvinger Vader is trots dat hij op deze manier iets tastbaars aan zijn stad heeft mogen bijdragen. ,,Deze plek is al onderdeel van de Herman Broodwandeling, die erg populair is trouwens. Waar nu ‘t Refter zit, daar ging Herman vroeger naar school.’’ De twee elektriciteitskasten in de steeg zijn door ‘nachtburgemeester’ Jeroen van Doornik overgeschilderd in Broods stijl. Zonder vergunning, maar de gemeente zal ongetwijfeld een oogje dichtknijpen. Voorafgaand aan de opening spreken Vader, Ivo de Lange van het Brood Museum en wethouder William Dogger aanwezigen kort toe. ,,Ere wie ere toekomt’’, motiveert Vader het initiatief, waarvoor tv-persoonlijkheid Johan Derksen eerder al een lans brak. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika, eren we helden in ons kikkerlandje niet zo gauw, merkte de voetbalanalist op. ,,Geef die man een eigen straat’’, zei Derksen in november tegen deze krant. De steeg is ook een lang gekoesterde wens van De Lange. ,,Ik ben er al heel lang mee bezig, maar degene naar wie je een straat wilt vernoemen, moet eerst tien jaar dood zijn.’’