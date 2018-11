Herman Broodsteeg in Zwolle in trek bij lezers

Zwolle staat protest tegen Zwarte Piet toe en houdt rekening met tegenactie

18:48 Actievoerders van Kick Out Zwarte Piet mogen morgen demonstreren in Zwolle tijdens de Sinterklaasintocht. Waar is nog niet bekend. Bovendien wordt rekening gehouden met een tegenactie. Dat laat burgemeester Henk Jan Meijer weten.