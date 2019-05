Herman Broodsteeg in Zwolle wordt op 1 juni officieel geopend door wethouder in bijzijn van familie Brood

De Lange reageerde in februari al verheugd op het bericht dat Brood een eigen steeg krijgt. ,,Herman verdient dat, daar waren we het al jaren over eens.Ook de plek is prima, denk ik. Hij heeft vroeger op school gezeten, daar. Op verzoek heb ik Herman’s vrouw Xandra ingeseind. Het is nu wachten op het moment dat we het bordje aan de muur kunnen hangen.’’ Daarbij wilde De Lange wel een beetje lekker weer, zei hij, en dat lijkt te lukken komende zaterdag.