Herman moet zijn patatwagen bij het PEC-stadion elke dag weer weghalen, maar waar kan hij heen?

Een bekend verhaal? Dat kan kloppen. In 2015 stond Hermans Snackcorner met hetzelfde probleem in de Stentor, en ook RTV Oost en Hart van Nederland kwamen langs in de frietkraam. Na vier jaar zonder problemen zijn wagen ’s nachts op de plek te hebben laten staan, liet de gemeente toen weten dat het toch echt de bedoeling was dat zijn standplaats elke avond leeg geruimd moet worden. Zo niet, dan kost dat Herman 500 euro per keer. ,,Maar ik sta niemand in de weg. Het duurt uren om alles op te ruimen als ik er een stukje mee rijd, al het vet klotst uit de pannen over de vloer.” De spierdystrofie in zijn benen maakt het ook niet makkelijker.