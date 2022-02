Heropening kartcentrum Zwolle na renovatie van drie maanden: ‘Nog meer Formule 1-sfeer’

Veelvuldig en megasnel elektri­sche fietsen in Zwolle gestolen: ‘Een paar seconden is genoeg’

In Zwolle zijn in de eerste weken van het jaar liefst 25 e-bikes gestolen, vooral in wijkwinkelcentra. Er zijn zorgen bij de politie over de piek van het aantal diefstallen en wijkagent Maarten van Esch broedt op een oplossing. ,,De dieven gaan echt heel snel te werk.”

